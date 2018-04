加州將應特朗普要求派遣國民警衛軍 但非執行移民任務

By

加州州長布朗週三表示,將會應特朗普總統的要求,派遣400名國民警衛軍執行任務,但並非全部派駐美墨邊境,也不會執行移民的執法行動。

布朗向特朗普政府致函稱,國民警衛軍的任務並非興建邊界圍牆,也非扣押那些想逃避暴力,或尋求更好生活的婦女和兒童。

布朗稱,國民警衛軍的任務,將是打擊跨國販毒、偷運槍械和走私人蛇的活動,目前加州有250名國民警衛軍,當中55人駐守在美墨邊界。

特朗普早前表示,希望派遣4,000名國民警衛軍到美墨邊界,打擊非法入境和販毒,目前阿利桑那州、新墨西哥州和德克薩斯州已承諾派遣1,600名國民警衛軍到美墨邊界,這3個州的州長都是共和黨人。

布朗表示,並非所有國民警衛軍都會派往美墨邊境,而聯邦政府也必須同意這些條件,加州才會派出國民警衛軍。

