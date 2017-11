By

【KTSF 吳宇斌報導】

加州毒物管制中心(CPCS)發出警告,因為雨季來臨,將會助長毒野菇滋生,採食可能致命。

CPCS表示,遍布加州的毒鵝膏主要附著海岸櫟樹上生長,外觀並非色彩鮮豔,很容易被誤認為是可食用的菇類,每年通報至CPCS的誤食菇類個案超過700件,而雨季更加助長有毒菇類的生長。

食用有毒菇類可引起腹部疼痛或絞痛、嘔吐腹瀉、肝臟受損,嚴重會致死,通常在食用後6到12小時之間出現症狀。

可引起最為嚴重的疾病,甚至死亡的菇類包括赭鵝膏,又叫“毀滅天使”,以及毒鵝膏。

CPCS呼籲,安全食用菇類的唯一方式,是向有信譽的食品市場購買,盡量不要食用親朋好友採集的野生菇類。

若遇到意外中毒情況,民眾應立即致電1-800-222-1222。

