加州甲型H3N2流感肆虐 死亡及病患人數較往年多

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【KTSF 陳令楠報導】

加州衛生部透露，目前甲型H3N2流感病毒正在州內肆虐，目前流感死亡個案已達到往年高峰期水平。

加州衛生部疾控中心負責人James Watt醫生透露，加州在今年提早進入流感季節，往年的這個時候，州內死亡人數約3、4人左右，而最新的數字是截至12月30日，全加州共有27人死於流感，今年的死亡人數與患病人數都已達到往年的高峰期水平。

Watt醫生說：”我們亦了解到今年較常見的流感病毒種類為H3N2甲型流感病毒，總的來說，這種病毒較常致病或致命。”

當局指，由於醫院只會向衛生部通報65歲以下人士死亡的個案，因此當局相信因流感死亡的實際數字將更高。

針對有報導指有地方藥房出現流感疫苗不足的情況，局方表示，正密切監控狀況，並與地方醫院、藥房合作，確保有充足的抗病毒藥物及流感疫苗供應。



流感高危人群包括孕婦、小童、患有呼吸道疾病人士、65歲以上人士等。

雖然有專家指，今年的流感疫苗與肆虐的病毒不配對，疫苗效用只得一成至三成，但局方表示，目前抵抗流感病毒最好的方法，仍然是去打流感疫苗。

雖然疫苗需要兩週才會在體內生效，但加州通常到5月份都會還有流感現象，所以呼籲民眾儘快接種疫苗。

加州衛生局副局長Gil Chavez醫生亦透露，死者中有七成未打流感疫苗。

Chavez醫生說：”我覺得重要的是，即使疫苗並非百分之百有效，它亦會提供重要保護，它會減少病例發生，它會減輕病患的症狀，亦會減少病情惡化。”

局方表示，由於到醫院求診者眾多，為了減少醫院的壓力，呼籲流感病人最好留在家休息，減少與他人接觸，以免傳播病毒，但高危人群或出現如呼吸困難、胸口痛等嚴重症狀的人士，則應求醫。

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