加州甲型H3N2流感肆虐 死亡及病患人數較往年多

【KTSF 陳令楠報導】

加州衛生部透露,目前甲型H3N2流感病毒正在州內肆虐,目前流感死亡個案已達到往年高峰期水平。

加州衛生部疾控中心負責人James Watt醫生透露,加州在今年提早進入流感季節,往年的這個時候,州內死亡人數約3、4人左右,而最新的數字是截至12月30日,全加州共有27人死於流感,今年的死亡人數與患病人數都已達到往年的高峰期水平。

Watt醫生說:”我們亦了解到今年較常見的流感病毒種類為H3N2甲型流感病毒,總的來說,這種病毒較常致病或致命。”

當局指,由於醫院只會向衛生部通報65歲以下人士死亡的個案,因此當局相信因流感死亡的實際數字將更高。

針對有報導指有地方藥房出現流感疫苗不足的情況,局方表示,正密切監控狀況,並與地方醫院、藥房合作,確保有充足的抗病毒藥物及流感疫苗供應。



流感高危人群包括孕婦、小童、患有呼吸道疾病人士、65歲以上人士等。

雖然有專家指,今年的流感疫苗與肆虐的病毒不配對,疫苗效用只得一成至三成,但局方表示,目前抵抗流感病毒最好的方法,仍然是去打流感疫苗。

雖然疫苗需要兩週才會在體內生效,但加州通常到5月份都會還有流感現象,所以呼籲民眾儘快接種疫苗。

加州衛生局副局長Gil Chavez醫生亦透露,死者中有七成未打流感疫苗。

Chavez醫生說:”我覺得重要的是,即使疫苗並非百分之百有效,它亦會提供重要保護,它會減少病例發生,它會減輕病患的症狀,亦會減少病情惡化。”

局方表示,由於到醫院求診者眾多,為了減少醫院的壓力,呼籲流感病人最好留在家休息,減少與他人接觸,以免傳播病毒,但高危人群或出現如呼吸困難、胸口痛等嚴重症狀的人士,則應求醫。

