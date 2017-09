By

【KTSF】

加州衛生部宣佈,州內今年已有3人因為感染西尼羅病毒而死亡,3名死者都是南加州居民。

3名死者分別來自南加州Kern縣、洛杉磯縣及San Bernardino縣,不過當局並沒有公佈死者更多詳情,只表示8月、9月是西尼羅病毒傳染高峰期,提醒民眾注意做好防護措施,尤其是50歲以上、患有糖尿病或高血壓的長者,更要小心,如果受到感染,可能會引發其他疾病。

今年至今,加州人類感染西尼羅病毒的個案共有87宗,涉及13個縣,另外還有30個縣共239隻雀鳥因感染西尼羅病毒而死亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。