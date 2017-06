特朗普退出氣候協定 多州及商界承諾繼續減排

By

【KTSF 游瑋珊報導】

特朗普總統週四宣布美國退出巴黎氣候協定後,一些大企業以至州市領袖都強調,對抗氣候變化已經起步,不會走回頭路。

任內促成巴黎氣候協定的前總統奧巴馬發聲明,形容特朗普的決定反映美國領導位置消失,但他有信心美國各州各市,以至企業會帶頭填補這塊空白,繼續保護氣候。

全國市長聯會隨即表明,全國市長都會繼續致力減排。

特朗普在公布決定時曾說:”*我當選是要代表匹茲堡人,並非代表巴黎人。”

針對出這句話,匹茲堡市長Bill Peduto反駁說:”我們就巴黎協定做了許多,我們成功重建經濟和城市,因我們理解參與未來趨勢的重要,還有他與贏匹茲堡這事沾不上邊,匹茲堡八成人票投希拉莉。”

加州、華盛頓州和紐約州州長就帶頭成立全美氣候聯盟,聚集各州維持對巴黎協定的承諾,加州州長布朗也即將出訪中國,尋求與中國合作應對談氣候變化,布朗重申,加州在節能減排上的目標沒變。

加州州長布朗說:”總統認為氣候變化是騙局,國會許多人也不相信,或聲稱自己不相信,但其他國家不一樣,中國剛與歐盟達成協議,建立合作機制加倍應對氣候問題。”

商界方面,率先和特朗普劃清界線的就有旗下業務,涉獵電動車和太陽能板的Tesla行政總裁Elon Musk,他在特朗普宣布決定後,即辭任白宮顧問職務。

其他科技企業,包括微軟、Facebook和阿馬遜也聲言會繼續支持氣候協定訂下的目標。

