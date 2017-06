By

加州將來可能取消夏令時間(Daylight Saving Time),民眾可能不必再每年特地調快時鐘一小時。

取消夏令時間法案由州眾議員朱感生(Kansen Chu)提出,法案在州眾議會獲大比數贊成票通過,下一步將會交由州參議會表決,法案一旦通過,長達67年的夏令時間將會結束。

國家交通部門希望挽留夏令時間,表示更多日光時間,可減少開燈節約能源,減少交通意外和罪案。

但是有學者就認為,民眾因夏令時間少睡眠一小時,反而令生產力降低,增加患心臟病、中風、交通意外等風險。

