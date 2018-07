南加男童疑受虐致死 親母及其男友被控謀殺

By

南加州Lancaster市一名10歲男童懷疑被虐致死,他母親及其男友被捕,兩人被控謀殺,以及因虐待及襲擊導致兒童死亡。

當局發現,10歲男童Anthony Avalos腦部受創出血,不省人事,送院後不治,又發現他營養不良,身上有被毆打的痕跡,死因有可疑,拘捕了其母親Heather Barron及母親的男友Kareem Leiva。

兩人曾經指Avalos是在家中墮下樓梯,但調查員發現證據不一,兩人最後被控謀殺及虐待襲擊導致兒童死亡罪。

有人質疑為何男童即使過去有被虐打的報告,都不將他從家中搬出來。

社福部門就指,目前有關制度並非完善,例如是受害兒童可能因害怕而不敢透露更多資料,因此不能即時將他搬走。

他們建議,如果發現這類家暴事件,不要只打一次電話,要堅持向多個部門多打幾次電話報案。

