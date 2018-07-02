南加男童疑受虐致死 親母及其男友被控謀殺

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【KTSF】

南加州Lancaster市一名10歲男童懷疑被虐致死，他母親及其男友被捕，兩人被控謀殺，以及因虐待及襲擊導致兒童死亡。

當局發現，10歲男童Anthony Avalos腦部受創出血，不省人事，送院後不治，又發現他營養不良，身上有被毆打的痕跡，死因有可疑，拘捕了其母親Heather Barron及母親的男友Kareem Leiva。

兩人曾經指Avalos是在家中墮下樓梯，但調查員發現證據不一，兩人最後被控謀殺及虐待襲擊導致兒童死亡罪。

有人質疑為何男童即使過去有被虐打的報告，都不將他從家中搬出來。

社福部門就指，目前有關制度並非完善，例如是受害兒童可能因害怕而不敢透露更多資料，因此不能即時將他搬走。

他們建議，如果發現這類家暴事件，不要只打一次電話，要堅持向多個部門多打幾次電話報案。

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