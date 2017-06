By

【KTSF 劉瑩報導】

在北加州距離舊金山115英里的Ferndale市,一名婦人聲稱要為女兒驅魔,涉嫌虐待自己的女兒被警方拘捕。

45歲的Kimberly Felder上週五被發現在Ferndale市一個僻靜的海灘,用木棍擊打她的11歲大女兒,撕咬她和用沙灌入女童眼睛和口,令她窒息。

有途人發現後出手阻止,進而報警,女童隨即被送往醫院救治,她身上有多處損傷,包括右耳有嚴重的損傷。

據了解,Felder聲稱是幫自己的女兒進行驅魔儀式,她涉嫌觸犯謀殺未遂、虐待兒童等罪名被警方拘捕,女童將交由社福機構安置。

