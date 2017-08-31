加州7市長聚首沙加緬度 促州府協助解決住房危機

By

【KTSF 林佩樺報導】

灣區房價節節高升，造成住房危機，越來越多人負擔不起租屋的價格，各大城市市長週三聚集在加州首府，他們有甚麼訴求？又希望向民眾徵收甚麼稅款？

加州到處都是正在興建的房子，住房單位仍供不應求，一些有薪家庭因為負擔不起房租，而要寄居車上。

加州最大的7個城市市長週三聚集在首府沙加緬度向議員們施壓，希望議員批准更多經費，用來興建可負擔房屋，希望市府付一半的錢，另一半由州府貢獻。

市長的訴求包括：第一，他們希望選民能在明年通過高達40億的經費，用以興建住房給年長者、退伍軍人以及無家可歸者。

第二，他們訴求能夠簡化程序，讓市府能更輕易拒絕一些新的房地產發展項目，市府擔心那些項目會影響生活品質和交通等。

市長們也主張增設一項75元的房產交易手續費，以支助低收入住戶建造計劃。

這讓剛剛決定增加加州汽油稅的議員們感到為難，因為他們擔心得罪選民。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。