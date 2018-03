By

【KTSF 陳嘉琪報導】

國家氣象局警告,加州今年可能又會出現乾旱。

氣象學家指,由2017年10月1日至今年3月15日,舊金山國際機場錄得10.06吋的累積雨量,不過正常水平的雨量是17.28吋,即是只有正常的58%的雨量。

而在東灣的奧克蘭(屋崙)國際機場,同一段時間的累積雨量是10.11吋,只有正常水平的六成。

在南灣的聖荷西國際機場有6.45吋雨量,是正常的一半左右。

氣象局亦指,全加州的降雨量比起這正常水平亦減少。

另一方面,局方表示,雖然水庫的儲水量與往年差不多,但積雪太少,只有正常的4成,亦是乾旱的徵兆之一。

當這些積雪溶解會流入水庫,成為重要的水源之一,大約是佔加州水源的三成,因此積雪少也是不好的消息。

氣象學家指,2012年至2016年加州面對乾旱,2017年算是雨水充足的一年,而今年加州有可能再面對乾旱。

