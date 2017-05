By

【KTSF】

加州州議會週一初步通過一項法案,禁止僱主向求職者詢間過去的薪酬,期望有助實現男女同工同酬的長遠目標。

州眾議會週一以56票對8票通過這項法案,現送交州參議會表決。

州長布朗在2015年曾簽署否決類似的法案,理由是法案將會妨礙僱主查詢重要的資料,同時也沒有證據顯示,此舉可以解決男女同工不同酬的問題。

提出法案的民主黨州眾議員Susan Talamantes Eggman表示,她提出的法案可以杜絕薪酬歧視的事件發生,目前女性員工賺取的薪酬,平均只及男性員工的80%,其法案也將要求私人企業的僱主向求職者提供薪酬水平的資料。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。