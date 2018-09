By

【KTSF 江良慧報導】

根據一項新的法例,從明年1月1日開始,加州的餐廳提供飲品時,不可以再自動提供用完即棄的塑膠飲管。

州長布朗週四簽署法例,令加州成為全國首個州份禁止非自助式有全面服務的餐廳,自動向顧客提供用完即棄的塑膠飲管。

除非是顧客要求,法例並沒有像舊金山或西雅圖一樣全面禁止塑膠飲管,不遵守法例的餐廳,頭兩次違規會接到警告,第三次就會罰款,每年罰款不會超過300元。

支持法例的民主黨人表示,是減少海洋污染的一小步,但反對人士就指政府過度干預,對環境不會有太大幫助外,也傷害依靠飲管的殘障人士。

