【KTSF 黃恩光報導】

加州州議會週六表決通過法案,讓加州成為庇護州,限制地方執法人員與聯邦合作拘捕非法移民,法案現送交州長布朗簽署。

SB-54庇護州法案,動議限制地方警務人員查問人家的移民身份,也不准警務人員充當聯邦移民執法人員的角色去逮捕無證人士。

為了避免州長布朗否決法案,庇護州法案的條文也作出不少讓步和修改,其中包括准許警員向聯邦執法人員提供在15年內犯了重罪人士的資料,准許聯邦人員在監獄向犯人問話。

法案在州議會引起激烈的辯論,民主黨人表示,法案可以加強移民與執法當局的互信,鼓勵無證移民舉報罪案。

可是反對法案的共和黨人,還有加州縣警協會就表示,庇護州法案一旦成為法例,會令當局更難將犯罪分子驅逐出境。

