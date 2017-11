南加華裔女律師涉投資移民騙案 為中國富人代辦綠卡

By

【KTSF 崔凱橋報導】

南加州華人EB-5投資移民簽證詐騙案,涉款高達5,000萬元,一名華裔女律師認罪。

南加州El Monte居民,35歲的Victoria Chan,週一向聯邦法院承認串謀簽證詐騙、串謀電匯詐騙,以及洗錢3項控罪。

聯邦執法部門指出,被告Victoria Chan和她的爸爸共同經營總部位於San Gabriel的加州投資移民基金會,簡稱CIIF,為外國人辦理EB-5 投資移民申請,從而拿到綠卡。

EB-5移民簽證要求申請人最少投資50萬元,和創造10個職位。

法庭文件顯示,從2008年起至2017年4月間,被告Victoria Chan利用EB-5計劃,曾遊說超過100名中國公民申請投資移民,投資總額多達5,000萬美元,而部分涉案的投資者更包括中國百名紅色通緝令中的人。

控方指被告曾向移民局遞交了130份資料不實的EB-5申請,聲稱已將資金投資在一些建設項目及創造了申請所需的就業職位。

但當局經調查後發現,所謂的建設項目和職位創造均為虛報,現實上在當局審批有關簽證申請期間,被告通過電匯將數百萬元虛假投資的資金,還給部分中國的投資者,被告又承認挪用當中的2,500萬的EB-5資金,購買了私人物業。

當局指被告所購買的8項物業將被充公,被告可面對最高45年監禁,法庭將於明年7月判刑。

