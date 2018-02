加州議員提出10項新法案 進一步監管槍械買賣

By

佛羅里達州高中槍擊血案發生後,槍管議題再廣受關注,加州有州議員週一提出10項新的槍管法案,目標是進一步監管槍械的買賣及使用。

這些法案包括擴大攻擊型武器的定義;擴大涉及槍械暴力的禁制令適用範圍;容許個人禁止自己買槍;以及禁止民眾自製仿製槍(ghost guns)等。

民主黨州眾議員表示,2月14日佛羅里達州發生的高中槍擊案,釀成17人死亡,案件顯示加州還可以做更多,防範槍械暴力。

其中一項法案將會把沒有固定彈匣的高性能半自動來福槍,也列作攻擊型武器,不過大多數點22口徑來福槍不會包括在內。

這項法案如獲通過,加州估計有50萬槍主需要登記相關的槍械,涉及的槍械估計達200萬枝,華裔州眾議員邱信福2016年也曾提出類似的法案,但不獲通過。

另外,華裔眾議員丁右立提出法案,希望增加可以申請槍械禁制令的人士,目前加州法例容許家人或警方向法庭申請禁制令,要求可能對他人構成威脅的人士交出槍械,最長為期一年,新法案把可以申請禁制令的人士擴大至高中或大專院校的學校職員、僱主、同事,以及精神病醫護人員。

由眾議員Rob Bonta提出的法案,則容許一些估計自己可能會危害他人的人,加入州政府的槍械禁售名單中。

