加州民主黨人提新開支案 容許無證移民申請Medi-Cal

By

【KTSF 古琳嘉報導】

加州醫療補助(Medi-Cal)可能出現重大改變,華裔州眾議員丁右立(Phil Ting)提出的一項新開支案,建議允許符合資格的低收入無證移民也可以申請Medi-Cal,如果提案獲得通過,每年將增加10億美元的開支。

目前Medi-Cal福利規定,必須要是公民和合法居民才能申請,KPIX電視台報導,新的加州預算草案,建議讓符合資格的低收入無證人士,也能申請這項福利,取得免費或是低廉的健保。

加州州眾議員丁右立說:”許多無證人士都是從事清掃街道、除草或是打掃居家,他們也需要保險,因為一旦他們生病就得去急診,一樣是要由納稅人來支付。”

這項計畫包括在一項43億美元的新開支案,建議讓低收入的無證人士也能申請Medi-Cal,KPIX報導指,此舉可能增加10億美元的支出。

提案人是領導加州眾議院預算委員會的華裔州眾議員丁右立,他說這可以為加州省錢。

不過,移民研究中心專家Steven Camarota卻不同意,他說:”這不會為納稅人省錢,沒有證據支持這個說法,因為很自然的,當你給低收入者健保,他們會傾向使用得更多。”

移民研究中心的專家認為,這並不是將原本要花的預算挪做他用,而是將撥給公民的福利,分享給無證移民 ,但加州並非有用不完的預算。

由於Med-Cal至少有一半以上經費來自聯邦撥款,如果要進一步開放讓無證移民也能受惠,這部分的開支必須由加州自行籌措。

但丁右立強調,這項提案只是討論的開始,並非馬上要實施,而KPIX所做的民調顯示,支持提案的加州民眾佔40%,反對的則為43%,另有17%表示不確定。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。