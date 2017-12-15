加州民主黨人提新開支案 容許無證移民申請Medi-Cal

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【KTSF 古琳嘉報導】

加州醫療補助（Medi-Cal）可能出現重大改變，華裔州眾議員丁右立（Phil Ting）提出的一項新開支案，建議允許符合資格的低收入無證移民也可以申請Medi-Cal，如果提案獲得通過，每年將增加10億美元的開支。

目前Medi-Cal福利規定，必須要是公民和合法居民才能申請，KPIX電視台報導，新的加州預算草案，建議讓符合資格的低收入無證人士，也能申請這項福利，取得免費或是低廉的健保。

加州州眾議員丁右立說：”許多無證人士都是從事清掃街道、除草或是打掃居家，他們也需要保險，因為一旦他們生病就得去急診，一樣是要由納稅人來支付。”

這項計畫包括在一項43億美元的新開支案，建議讓低收入的無證人士也能申請Medi-Cal，KPIX報導指，此舉可能增加10億美元的支出。

提案人是領導加州眾議院預算委員會的華裔州眾議員丁右立，他說這可以為加州省錢。

不過，移民研究中心專家Steven Camarota卻不同意，他說：”這不會為納稅人省錢，沒有證據支持這個說法，因為很自然的，當你給低收入者健保，他們會傾向使用得更多。”

移民研究中心的專家認為，這並不是將原本要花的預算挪做他用，而是將撥給公民的福利，分享給無證移民 ，但加州並非有用不完的預算。

由於Med-Cal至少有一半以上經費來自聯邦撥款，如果要進一步開放讓無證移民也能受惠，這部分的開支必須由加州自行籌措。

但丁右立強調，這項提案只是討論的開始，並非馬上要實施，而KPIX所做的民調顯示，支持提案的加州民眾佔40%，反對的則為43%，另有17%表示不確定。

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