州議員提案擴大加州公立大學資助 實現免債上學（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有加州州議員提出“要學位 不要債務”的計劃,幫助學生上大學,這項計劃有何內容對於什麼學生最有幫助?

加州州眾議員民主黨人週一正式提出擴大加州公立大學的學生資助計劃(Financial Aid),幫助大學生避免負債,加州大學(UC)以及州立大學的學費越來越貴,加上生活指數高,導致許多大學生要借學生貸款,畢業後面對大筆債務。

由民主黨籍州眾議員Kevin McCarty提出的預算案建議,提議設立獎學金,學生除了可以申請現行的聯邦以及州的助學金用來交學費之外,新的獎學金可以幫助學生支付讀大學的生活費和雜費。

法案也建議免除全時間就讀社區大學的學生第一年的學費,有關的建議如果獲得通過,加州將成為Financial Aid資助計劃最優厚的州分。

可是要落實有關的預算,州府每年將額外支出16億元,預料這項建議在州議會將遇到阻力。

