南加洛杉磯一名法官裁定,在加州出售的咖啡,須附上”致癌風險”警告。

一個非牟利團體於2010年入稟法院,指咖啡豆烘焙公司零售及批發商,應該按照州政府規定,在產品附上清楚而合理的警告,因為咖啡豆烘焙時

會產生可能致癌的丙烯酰胺。

法官指辯方無法提出證據,證明丙烯酰胺對人體健康威脅不大,連鎖咖啡店Starbucks,以及另外數十位答辯人,可以在下月10日前提出上訴。

