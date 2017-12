By

【KTSF 陶璟樂報導】

近日有保險公司根據駕駛安全程度,將全美50個州做了大排名,加州成為最危險駕駛的排行榜頭名。

根據QuoteWizard 2017年度調查報告顯示,在過去兩年內,致命交通事故比例上升了14%。

通過分析過去的交通事故數據,對全美50個州進行了駕駛安全度的排名,最危險駕駛排行榜中,排在前5名的州分別是加州、明尼蘇達、猶他、南卡羅來納和華盛頓。

排在第一位的加州,比去年同期上升了一位,與此同時,在另一份調查全美最危險駕駛城市的排行中,加州就有5個城市進入前10名,他們分別是首府沙加緬度、南加的洛杉磯和聖地亞哥,還有Riverside和Bakersfield。

而在最安全駕駛排行中,排在第一位的是羅德島,之後幾名分別是佛羅里達、密西西比、密西根和阿肯色州。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。