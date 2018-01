傳言指聯邦當局未來數週將有大規模移民掃蕩行動

By

【KTSF 崔凱橋報導】

根據舊金山紀事報報導,聯邦政府計劃在未來幾星期內,對北加州各城市,包括灣區在內的工作場所以及住宅進行大規模掃蕩,計劃拘捕1,500人,加州總檢察長Xavier Becerra週三舉行記者會,回應有關非法移民掃蕩行動的傳言。

Becerra說:”不管謠言是甚麼,法律是法律,憲法是憲法,人民是有權利的。”

Becerra表示,未能證實傳言是否屬實,但提醒加州民眾,在SB54庇護州法律內,禁止加州的執法人員參與打擊無證移民的行動,或提供非法移民罪犯的信息,以及AB 450法案規定,移民局的執法人員如果要進入商戶進行搜查,必須要向法庭取得搜查令。

聯邦移民執法局上星期突擊搜查全國近100間7-11便利店,當中包括6個灣區城市,在全國拘捕了21個人。

