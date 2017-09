灣區迎高溫熱浪 加州電管局呼籲民眾節約用電（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

由於週五天氣酷熱,加州電力管制部門發出Flex Alert,呼籲大家在用電高峰期盡量減少用電,以免電力系統不勝負荷,而引發停電。

加州電力系統管制部門ISO發出Flex Alert警報,呼籲大家週五下午1點到晚上10點期間,盡量減少用電。

預測週六會出現破紀錄的高溫,許多用戶都會開冷氣,增加電力系統的負荷。

當局建議大家將室內溫度調至華氏78度,關掉不需要的電器,如果要使用大型家電,應該在早上或者晚上10點過後。

另外,灣區空氣質素管理局也宣布週日是愛惜空氣日,高溫加上無風的天氣,導致空氣質素變差,大家除了減少開車之外,也應該減少在最熱的時分在戶外活動。

幼童和長者、患有心臟病以及呼吸系統疾病的人士,盡量留在室內,避免接觸空氣污染。

