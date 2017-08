By

【KTSF】

投保加州(Covered California)宣布下年每月保費平均漲價12.5%,藍十字健保公司(Anthem Blue Cross)同時宣布,退出加州大部分市場。

明年漲價比去年上漲超過13%稍低,投保加州方面表示,轉投低價健保計劃的民眾,會見到漲幅只有約3%,當局還表示會向銀級計劃投保人徵收附加費。

藍十字同時宣布,退出大部分加州市場,令約有一成通過投保加州購買其健保計劃的民眾,需要新的計劃。

州府官方表示,藍十字會繼續向Santa Clara縣、Central Valley以及北加州部分地區提供服務。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。