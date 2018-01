Sierra山區欠積雪 令人憂慮加州旱災會否重現

By

【KTSF】

加州供水資源局週三派員到Sierra山區量度入冬後的雪量,結果令人關注到,去年初才結束旱災的加州,會否再度陷入乾旱狀態。

工作人員週三在量雪的山區,只見到零星的雪堆,並沒有白茫茫的雪景襯托,工作人員用鐵呎僅量度到稍稍多於一吋的雪量,在某些地點中,雪量僅及正常的3%,而在整個Sierra山區,雪量僅及正常的24%。

雪量觀測組組長Frank Gehrke稱,目前仍值初冬,希望下次再量度雪量時,會有更多新雪。

加州有六成供水是來自Sierra山區的積雪,因此每年量度積雪,是評估加州未來供水會否短缺的關鍵。

而在南加州,乾旱似乎更明顯,國家氣象局稱,過去10個月是南加州有史以來最乾旱的10個月,自去年2月以來,當地都沒有明顯降雨。

週三量度積雪的景象,令人回想起2015年州長布朗宣布加州進入嚴重旱災的情景,當時當局需要實施制水措施來應對旱災。

幸好去年冬季錄得接近破紀錄的雨量,令加州得以脫離旱災,目前儲水庫的存水量仍有110%,因此今年冬季降雨量雖然不多,加州仍未面臨旱災的危機。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。