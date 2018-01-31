加州4名州長參選人就婦女墮胎議題展開辯論（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

加州4名州長參選人週三就婦女墮胎權益的議題展開辯論。

4名州長參選人，現任加州審計長江俊輝、現任副州長紐森、前洛杉磯市長Antonio Villaraigosa，以及來自東灣的教育工作者Delaine Eastin，辯論的主題圍繞在婦女墮胎及健保方面的權益。

主持人問參選人，加州有超過兩百多個婦女墮胎服務中心，都沒有提供真正服務，幫助需要的婦女，面對這個問題，作為州長應該怎樣做？

Villaraigosa說：”我們看向司法部長，與司法部長合作看能做什麼。”

江俊輝說：”我會檢視有關的核查標準，與州各部門鑑定出違規作法，要及早阻止。:

Eastin說：”我會與州議會合作，確保他們一開始便給出正確資訊。”

紐森說：”要投資於替代方法，投資於家庭生育，投資於醫療退款率，令其有適當的經費，並提供適宜的計劃，為生育計劃應享有的。”

至於怎樣保護婦女墮胎權益方面，參選人都支持應尊重婦女的選擇權，並在健保以及資源服務方面提供幫助。

紐森說：”我們要控制好州的健保，要合力安排新方法、新策略。”

江俊輝說：”我們需要有遠見的開明領袖，領導這方面的態度與文化，需要有人去改變加州的文化任務，提升所有人的希望和憧憬。”

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