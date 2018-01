加州4名州長參選人就婦女墮胎議題展開辯論（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州4名州長參選人週三就婦女墮胎權益的議題展開辯論。

4名州長參選人,現任加州審計長江俊輝、現任副州長紐森、前洛杉磯市長Antonio Villaraigosa,以及來自東灣的教育工作者Delaine Eastin,辯論的主題圍繞在婦女墮胎及健保方面的權益。

主持人問參選人,加州有超過兩百多個婦女墮胎服務中心,都沒有提供真正服務,幫助需要的婦女,面對這個問題,作為州長應該怎樣做?

Villaraigosa說:”我們看向司法部長,與司法部長合作看能做什麼。”

江俊輝說:”我會檢視有關的核查標準,與州各部門鑑定出違規作法,要及早阻止。:

Eastin說:”我會與州議會合作,確保他們一開始便給出正確資訊。”

紐森說:”要投資於替代方法,投資於家庭生育,投資於醫療退款率,令其有適當的經費,並提供適宜的計劃,為生育計劃應享有的。”

至於怎樣保護婦女墮胎權益方面,參選人都支持應尊重婦女的選擇權,並在健保以及資源服務方面提供幫助。

紐森說:”我們要控制好州的健保,要合力安排新方法、新策略。”

江俊輝說:”我們需要有遠見的開明領袖,領導這方面的態度與文化,需要有人去改變加州的文化任務,提升所有人的希望和憧憬。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。