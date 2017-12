加州男子面臨遞解出境 聖誕節獲州長赦免

By

【KTSF 陶璟樂報導】

今天是聖誕節,加州一男子意外收穫了一份”聖誕大禮”,原本正在等待被遞解出境的他,很可能因為一道赦免令,從此改變命運。

這個幸運的男子名叫Mony Neth,與他的妻子都有宗教信仰。

Neth說:”上帝教我祂一直和我同在,我不孤單,讓我不要懷疑衪。”

Neth在此之前都在加州等待遞解出境。

Neth說:”他還有兩天就要上飛機返回柬埔寨了。”

他因藏有贓物與槍枝罪在監獄服刑近兩年,自1995年之後就一直是自由身分,直到10月移民大掃蕩而被拘留。

Neth說:”仍有許多人會把我當作暴徒,但是在今天,我就想告訴他們,我已經不是原來的我。”

Neth的妻子說:”他在努力改變,嘗試著變得更好,我認為每個人都應該有第二次機會。”

赦免令是由州長布朗在月初簽署,幫助他可以在出獄後,穩定的生活下來,經歷過兩個月的不確定,Neth和家人現在終於可以放心過聖誕節。

