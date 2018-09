推遲初中高中上學時間法案遭州長否決（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長布朗否決了一項規定初中和高中學校推遲上學時間的法案。

南加州州參議員Anthony Portantino提出的法案,建議初中和高中學生上學的時間,不能早過8點半,原因是有研究指出,青少年如果有充足睡眠,可改善學業表現,減少患上憂鬱症,以及減少發生意外的機會。

而上學時間如果太早,會導致學生睡眠不足。

州長布朗週四指出,否決法案的原因是,上學時間應該交由個別校區自行決定,而不應由州府制定劃一的政策。

其實灣區已經有校區容許學生晚一點上課,南灣Cupertino Fremont聯合高中校區,就把原本7點半的第一堂課,改為8點開始,並且實施第一堂課沒有主課,第一堂課都是選修課,沒有選修第一堂課的學生,可以9點才上課。

