南加有公路將以奧巴馬命名 聖荷西也跟風響應

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為了向前總統奧巴馬致敬，南灣聖荷西市一名男子發起請願連署，希望將一條街道改為以奧巴馬命名，當地居民怎麼看呢？

Alex Shoor最近發起要將聖荷西市的其中一條街道改名，例如Almaden或是Coleman目前有重複名字的街道。

他表示之所以有這個想法，是在2008年參與奧巴馬競選工程，擔任義工時受到很大的啟發，目前該請願已經獲得超過700個簽名。

不過有居民不以為然，指稱奧巴馬根本沒為美國做了甚麼，想不出他對美國做了甚麼好事。

有居民則說，以他命名街道沒有意見，但Almaden是有歷史意義。

在聖荷西想更改街道名稱，除了要收集足夠簽名，還要有經費，小的街道改名約要花2,851元，大的街道改名要花7,895元，Shoor說可能會發起籌款，或請求市議員幫忙。

而在今年的6月，洛杉磯南部地區的市議會亦都以14比0的大比數通過議案，將該地區Rodeo Road，位於Baldwin Hills和Leimert Park社區之間一段全長 3.5英里的路，以前總統奧巴馬進行命名。

而在洛杉磯Eagle Rock地區的134公路部分路段，亦都以奧巴馬進行命名。

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