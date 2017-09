南加有公路將以奧巴馬命名 聖荷西也跟風響應

By

【KTSF】

為了向前總統奧巴馬致敬,南灣聖荷西市一名男子發起請願連署,希望將一條街道改為以奧巴馬命名,當地居民怎麼看呢?

Alex Shoor最近發起要將聖荷西市的其中一條街道改名,例如Almaden或是Coleman目前有重複名字的街道。

他表示之所以有這個想法,是在2008年參與奧巴馬競選工程,擔任義工時受到很大的啟發,目前該請願已經獲得超過700個簽名。

不過有居民不以為然,指稱奧巴馬根本沒為美國做了甚麼,想不出他對美國做了甚麼好事。

有居民則說,以他命名街道沒有意見,但Almaden是有歷史意義。

在聖荷西想更改街道名稱,除了要收集足夠簽名,還要有經費,小的街道改名約要花2,851元,大的街道改名要花7,895元,Shoor說可能會發起籌款,或請求市議員幫忙。

而在今年的6月,洛杉磯南部地區的市議會亦都以14比0的大比數通過議案,將該地區Rodeo Road,位於Baldwin Hills和Leimert Park社區之間一段全長 3.5英里的路,以前總統奧巴馬進行命名。

而在洛杉磯Eagle Rock地區的134公路部分路段,亦都以奧巴馬進行命名。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。