加州州長布朗週一簽署再生能源法,要求加州的電力公司最遲在2045年前,完全使用可再生來源發電,不過法例只為電力公司設立目標,到時候未能達標也不會有懲罰。

布朗說:”加州將竭盡所能應對氣候變化的威脅,是的,這是對生存的威脅,不論反對者怎樣說,這是真實及逼在眉捷的危機,對加州及全球的人。”

州長週一簽署的SB 100法案,要求加州的電力公司在2030年之前,達到所生產電力有六成來自風力、太陽能,或水力發電等可再生來源,並在2045年時,完全不用化石燃料。

布朗表示,簽署法案是要表明立場,就是加州致力要達到巴黎氣候協議的零碳排放目標,令加州領導世界減排溫室氣體。

布朗將會在今個星期稍後在舊金山主持一個全球氣候峰會。

