北灣山火增至13人死亡 百歲老夫婦同喪命

【KTSF】

北灣週日起爆發的山火,至今已奪去13條人命,當中包括一名百歲老翁和98歲妻子,二人因為無法逃離火場而喪命,當局已派出數百名消防員,全力撲救這場致命大火。

當局希望天氣轉涼,有助消防員盡快控制山火,但由於天氣狀化隨時有變化,救火工作仍存變數。

除加州外,內華達州也有派出消防員提供協助,當局也派出更多執法人員疏散居民,及防止搶掠事件發生。

當局稱,山火爆發至今,已有至少100人受傷,2,000幢住屋和商業建築受損,當局仍在點算災情,上述數字有可能盡一步攀升。

死者包括老夫婦Charles Rippey和Sara Rippey,二人結婚已75年,居住在Napa市Silverado Resort。

在Sonoma縣,當局接獲100多個失蹤人口舉報,但估計當中很多是親友無法即時聯絡上,而向當局報警求救,受山火影響,當地的手提電話訊號和其他通訊都受到影響。

這次山火,災情最嚴重是Santa Rosa市,當地居住了175,000人,前巨人隊投手Noah Lowry在當地經營體育用品店,他也需要緊急攜同妻子,兩名女兒和只有兩週大的兒子慌忙逃生。

Lowry說,看到火勢不斷逼近,聽到有人恐慌地尖叫,他原本打算駛上101號公路逃生,但卻被火勢所擋,結果要沿鄉郊小路到友人家暫避。

由於火勢迅速蔓延,消防員的首要工作是帶災民到安全地方,有時候無法騰出人力去撲火。

位於Sonoma縣的一間殘障護理院便受到山火威脅,消防員到達時,建築物距大火只有數十呎遠,幸而消防員及時趕到,救出逾200人到安全地方。

來自馬來西亞的33歲高科技員工Kim Hoe,在山火爆發時剛好正入住Hilton Sonoma Wine Country酒店,他說酒店在週一凌晨1時左右停電,他與同事接著開始執拾細軟,其間有人叩門,叫他們逃命,於是大家一起在濃煙中奔跑,呼吸也有困難。

而在數千哩外的南加州橙縣也爆發山火,逼使數千人疏散,24幢建築受損,當中包括民居。

