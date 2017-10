By

【KTSF】

據加州保險局統計,州內居民因近期山火向保險公司申請的賠償金數額,已經超過10億元。

局方稱,8間保險公司初步統計的數據顯示,居民申請的賠償金數額已達到10.45億

居民申報的因大火承受的損失包括至少3,000輛汽車、超過5,000棟全毀的房屋、至少4,000棟部分損壞的房屋、以及至少600個商用場所。

加州保險局於受影響區域設立客服中心,協助居民申報損失。

保險局局長Dave Jones簽署一份緊急聲明,容許保險公司調派外州的理賠人員來提高理賠效率,加快恢復和重建工作,同時提醒受山火影響的災民,聘請承包商重建時,要檢查他們的執照。

