加州11月起調漲汽油基本消費稅 每加侖付30美分（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州從11月1日開始調漲汽油基本消費稅12美分,根據州府通過的SB 1法案,增加的新稅收將用於改善加州道路基礎設施。

另外,從明年7月1日起,汽車浮動銷售稅也成倍增長,再加上聯邦稅,將令加州每加侖汽油稅高達7毛錢,除此以外 ,許多車主從明年1月起每年還須多付車輛登記費25到175元不等。

州長布朗今年4月簽署的SB 1法案 ,即2017 州道路修補及責任法,將從週三11月1日起正式實施,這意味著汽油基本消費稅,每加侖調漲12美,達到30美分。

而駕駛人士對汽油稅上漲有何看法呢?

有駕駛人士說,30美分一加侖太多了,基建是需要改善,因為日久失修了,問題是這筆錢會去哪裡,是否能保證這些錢會用到最需要的道路維修?

汽油基本消費稅漲幅高達3分之2,對於每天都要送貨的公司或個人影響最大。

有送花公司表示,送貨成本可能每月每部車增加至少70美元,而對個人駕駛者而言,每個月可能也要多付10美元。

另外,柴油基本消費稅也將由現在的16美分,上漲至36美分,漲幅達125%,而柴油銷售稅也由目前的1.75%增至5.75% 。

加州汽油稅過去23年都沒有調漲過,而這次調漲也只是州府為道路基建項目增稅的第一步。

從2019年7月1日起,還將上調汽油浮動消費稅,由目前的9.8美分一加侖,上漲至17.3美分,再加上聯邦稅,屆時加州汽油稅將高達76.7美分一加侖,成為全美汽油稅第三高的州,僅次於賓夕凡尼亞和華盛頓州。

州長布朗希望可從新的汽油稅,在未來10年可為加州增加540億元收入,用於修補加州道路橋樑及改善大眾交通系統。

加州交通局計劃重鋪17,000英里長的道路,維修500座大橋,55,000個排水溝渠,到2027年預計可以完成98%的道路重鋪工程,以及排水溝渠有九成達到良好情況。

除此以外,從明年1月1日起,價值5,000元以下的汽車,車牌登記費必須多付25元,而價值6萬元以上的汽車,牌照費則須多付175元,到2020年7月1日,零碳排的全電車,車牌費則要多付100元。

