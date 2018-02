笵士丹競逐連任聯邦參議員 未獲加州民主黨背書支持

By

【KTSF】

過去的週末在南加州聖地牙哥舉行的加州民主黨大會,決議不支持現任國會參議員笵士丹(Dianne Feinstein)競逐第5度連任。

在聖地牙哥舉行的民主黨大會,出席的人士包括國會眾議院少數黨領袖普洛西(Nancy Pelosi)及笵士丹,二人都有針對管制槍支發言。

而已代表加州超過25年的笵士丹,只得到37%黨代表投支持票,支持她再次競逐連任參議員。

舊金山前市長布朗(Willie Brown)接受本地5號台採訪時表示,黨內的支持率並不代表選民。

布朗說:”黨內的支持率通常由更為激進的代表主導,而笵士丹從來都不是一個激進分子,長久以來,笵士丹被民主黨內一些成員嗤之以鼻,在大會上,她一直被認為是太過保守。”

笵士丹的對手是來自南加州的Kevin De Leon,他得到54%的支持票,不過並未達到60%能夠獲得加州民主黨支持的門檻,因此這兩名候選人在6月的初選都未能得到加州民主黨的背書支持,也不會獲得來自加州民主黨的額外競選經費。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。