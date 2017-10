By

加州出現A型肝炎爆發,至今總共造成18人死亡,州長布朗在週五下午宣布加州進入緊急狀態。

加州公共衛生部長Karen Smith醫生表示,注射疫苗是在A型肝炎爆發時,預防病毒散播的最有效方法。

加州公共衛生部已經分發了約8萬劑疫苗,但當局表示,要應付這次爆發,需要更多劑量的疫苗,宣布進入緊急狀態,令衛生部門可以買更多疫苗,再分發給更多有受感染危險的人。

A型肝炎一般是經由受感染的食物傳播,但加州這次爆發則是人傳人,大部分都是在無家可歸者社區。

