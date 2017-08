加州最高法院裁定加快執行死刑提案有效

By

加州最高法院週四宣判維持加州選民在去年11月選舉所通過,主張加速執行死刑的66號提案,但對其中一項規定做出調整。

去年底加州選民透過投票,針對涉及死刑存廢的62和66號提案做出決定,結果通過66號提案,以修改死刑上訴程序的方式,達到加速執行死刑的效果,提案隨後引發訴訟。

加州最高法院週四裁定,維持66號提案的一項規定,下級法院可以審理某些死刑上訴,並同意限制死刑犯的連續上訴,和限制他們延長上訴申請。

至於66號提案中另一項關於死刑犯沒及時上訴的規定則被駁回。

66號提案原本強制規定,將死刑上訴期限從20年大幅縮短為5年,以節省關押死刑犯所花費的金錢。

加州最高法院週四對此做出調整,從強制規定改為建議,裁決意見書指出,可以理解選民表達希望法院在合理的時間內完成對死刑上訴案的審理程序,但法院必須基於個案的情況,來做出個別的決定。

跟據美聯社數據,加州1978年實施死刑以來,共有750名死刑犯,但由於上訴過程冗長,1978年至2016年期間,真正被處決的囚犯只有13人,有接近400個死刑上訴案仍在進行中。

週四的裁決也宣告,加州可望從明年開始恢復執行死刑。

