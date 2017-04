By

【KTSF 黃恩光報導】

加州漁獵委員會採取緊急措施,縮短今年捕撈鮑魚的季節,並減少准許捕撈鮑魚的數量。

加州捕鮑魚的季節原本是今個月開始到11月,可是今年推遲至5月才開始,到10月就結束,而當局允許每名潛水人士每年捕鮑魚的數量,由18個鮑魚減少到12個。

加強管制的原因是氣候與海洋的改變,導致鮑魚數量急劇下降,當局需要立例保護這種面臨危機的海洋生物。

嚴格的限制,可能會對本地的沿海生意造成影響,尤其是那些服務鮑魚漁夫和他們的同伴的行業,包括露營營地、潛水裝備商店、汽車旅館還有加油站。

