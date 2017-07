開採石油致地球暖化海平面上升 灣區兩縣狀告油公司

By

【KTSF 陶璟樂報導】

針對地球暖化會引發海平面上升,近日灣區兩個縣政府將幾家大型能源公司告上法庭。

被告的能源公司分別是Chevron、ExxonMobil、BP和Shell等37家石油供應商,馬林縣和聖馬刁縣表示,石油汽油產品開發所帶來的溫室效應使得氣候變暖,也是導致海平面上升的主要原因之一。

聖馬刁縣政府表示,為了保障納稅人的利益,要向幾家大型石油公司索賠近十億美金。

據悉這些能源公司遭到City of Imperial Beach、馬林縣和聖馬刁縣的聯合起訴。

石油巨頭發表聲明說,近半個世紀就知道,生產和使用石油產品會帶來溫室效應使得氣溫上升,然而他們一直努力去減少這種威脅。

聖馬刁縣議員Don Horsley表示,在那個區域超過10萬的居民受到威脅,石油集團在創造了相當高的利潤的同時,也需要為此付出代價。

