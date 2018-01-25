加州中谷城市每月向數十家庭派錢500元進行社經研究

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【KTSF】

加州中谷Stockton市政府將會向數十個家庭每月派錢500元，為期一年，以了解居民如有基本收入，對經濟及社會將有何影響。

這項研究將會追蹤這些領了錢的人，會如何花費這筆錢，以及領取基本收入後，對他們的自尊心及身分認同會否有影響。

這項研究名為經濟安全項目研究（The Economic Security Project），背後其中一名發起人是Facebook聯合創辦人Chris Hughs，將會向Stockton市撥款100萬元進行這項為期一年的研究。

Stockton市人口約有30萬人，根據統計，當地4分之1人口是處於貧窮線以下。

另外，在東灣奧克蘭市，初創公司Y Combinator也推行一項類似的計劃，早前隨機抽取數人，每人每月發放1,500元，了解他們如何運用時間，以及經濟環境改善有否提升他們的心理健康。

該項研究快將擴大至100人，目標是擴大至1,000人，每月向他們提供1,000元花費。

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