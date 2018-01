加州中谷城市每月向數十家庭派錢500元進行社經研究

By

加州中谷Stockton市政府將會向數十個家庭每月派錢500元,為期一年,以了解居民如有基本收入,對經濟及社會將有何影響。

這項研究將會追蹤這些領了錢的人,會如何花費這筆錢,以及領取基本收入後,對他們的自尊心及身分認同會否有影響。

這項研究名為經濟安全項目研究(The Economic Security Project),背後其中一名發起人是Facebook聯合創辦人Chris Hughs,將會向Stockton市撥款100萬元進行這項為期一年的研究。

Stockton市人口約有30萬人,根據統計,當地4分之1人口是處於貧窮線以下。

另外,在東灣奧克蘭市,初創公司Y Combinator也推行一項類似的計劃,早前隨機抽取數人,每人每月發放1,500元,了解他們如何運用時間,以及經濟環境改善有否提升他們的心理健康。

該項研究快將擴大至100人,目標是擴大至1,000人,每月向他們提供1,000元花費。

