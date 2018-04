加州庇護無證移民政策惹爭議 愈來愈多城市表態反對

By

有愈來愈多的加州城市出面反對加州的庇護無證移民的政策,除了表態不願和加州站在一起,對抗聯邦移民掃蕩行動,聖地牙哥縣議會週二還將表決是否加入特朗普政府控告加州,而南加州一個小城市,週一晚也表決通過可豁免執行庇護政策。

加州部分地方政府,尤其是共和黨主導的城市,陸續表態不願配合加州庇護政策,不想對抗特朗普政府的聯邦移民掃蕩行動。

自從聯邦司法部長Jeff Sessions上個月宣布控告加州的庇護州政策以來,包括南加州橙縣在內,至少有12個地方政府表決站在聯邦政府這一邊,將參與或支持有關訴訟,或者是通過議案表達立場。

Escondido市早前以4比1的票數,表決通過支持聯邦的訴訟。d

Escondido市長 Sam Abed說:”給罪犯的權利多於公民,是違法、不道德的,這很瘋狂,而且也違憲。”

而橙縣的Los Alamitos市,市議會週一晚以4票對1票通過議案,自我豁免於加州庇護州之外,理由是加州的庇護政策違憲, 而且只有聯邦政府,而非州政府,有權處理移民事宜。

對於愈來愈多針對加州推行庇護政策的反彈,加州司法部長Xavier Becerra表示,該庇護法律完全合法,加州會繼續執行下去。

Becerra說:”州議會通過一項法案,州長又簽署它,我的職責就是要執行並保護它,我也想這麼做。”

Becerra透露,聯邦法院已經就聯邦控告加州的這起訴訟開庭,他認為法院是最好的地方解決有關爭端。

聖地牙哥縣議會週二也將表決是否要加入特朗普政府的訴訟,對此Becerra也表示尊重。

Becerra說:”每個人都有權表達意見,這也是美國最引以為豪的,對吧?”

目前聖地牙哥縣5位縣議員當中,已經有兩人表態支持加入聯邦訴訟,該法案是否能得到多一票支持,週二就會揭曉。

