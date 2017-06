加州中國簽訂氣候協議 共同對抗溫室效應

By

特朗普總統上星期表示,要退出關乎全球溫室效應的巴黎氣候協定,但並未影響到州長布朗要和中國共同對付氣候變化的決心,布朗更和中國簽訂氣候協議和清潔技術協議。

州長布朗一直在努力促進與中國在氣候方面的合作,他訪問中國就是試圖在美國退出《巴黎協定》後,在世界氣候變化政策方面發揮更大作用。

布朗在北京與中國科學技術部長萬鋼會面,就合作發展潔淨能源科技、碳排放交易以及綠色貿易及投資進行討論,他表示,政治因素是應對氣候暖化的一大障礙,他又表示在減少碳排放的問題上,沒有人可以獨善其身。

布朗說:”需要全體人類的合作,才可以轉成無碳排世界,除中國外,加州,歐洲,以及全球多地人民的參與都非常重要,沒人可以獨善其身。”

中國同意與加州建立潔淨能源科技伙伴關係,推動創新能源科技,並轉化為商業用途,包括將碳收集及儲存,以及協助減排的先進資訊科技

州長布朗並獲中國國家主席習近平接見,習近平呼籲加州能為促進中美在科技、創新、綠色發展等領域合作作出更多貢獻,他更歡迎加州積極參加“一帶一路”建設。

