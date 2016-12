By

【KTSF 徐敏子報導】

加州中部Fresno市一名53歲男子,早前搭乘公車時,口袋中的電子煙突然爆炸。

男事主聽從司機的勸告,將電子煙放入口袋,說時遲那時快,電子煙突然爆炸,炸傷了他的手和腿,要送往醫院治療,原來問題出在電子煙中的電池。

電子煙商店東主說,這些電池是脆弱的,外包裝需要維持完好,電池若被撕裂,接觸到金屬或口袋裡的錢幣,就會造成短路。

幾週前,紐約一間烈酒店也發生同類事件,電子煙在一名男子的口袋裡爆炸。

專家說,安全的方法是不使用的時候,將電子煙的電池取出分開存放。

