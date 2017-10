加州正式成為庇護移民州 進一步保護無證移民

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長布朗週四簽署保護無證移民的法例,在法例下,加州的執法人員在執法時,不能問他們的移民身份,執法單位也不能參與聯邦機構取締無證移民的行動。

代表洛杉磯的加州參議員Kevin de Leon提出的SB54 法案,明顯和特朗普總統的反移民政策有抵觸。

除了禁止加州的執法人員參與打擊無證移民的行動之外,法例也禁止監獄延期扣留刑滿的無證囚犯,但法案卻也保留監獄針對一些罪行必須通知移民局什麼時候釋放囚犯。

法案沒有禁止聯邦執法部門在加州執行移民法,但是加州的執法單位不能參與這些行動。

布朗表示,法案在保護公共安全的同時,也會安撫那些生活在害怕被遣返的無證移民。

除此之外,州長也簽署了代表舊金山的州眾議員邱信福的AB 291,這法案禁止房東透露租客的移民身份,以免一些房東恐嚇租客。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。