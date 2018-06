加州科學館北加海岸生態展 感受灣區濃霧及地震（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

加州科學館(California Academy of Sciences)週五起有新的北加州海岸生態展覽,當中有霧室可以讓大家感受灣區的濃霧,和模擬灣區兩次大地震的地震屋。

這個重達8,500磅的巨型紅木樹樹幹標本,取自800多年前的生長在北加州沿岸的古老紅木樹,它亦是今次新的展覽Giants of Land and Sea巨型主角之一。

民眾可以通過觀察年輪,了解紅木樹生長的歷程,以及紅木林的生態系統。

在展覽中特設濃霧室,給民眾感受灣區特色的濃霧,同時民眾亦可以了解到,這些季節性的霧如何影響氣候以及沿岸紅木林的生態。

除此之外,民眾可以通過地震屋,感受灣區從前1906年和1989年的地震,同時展覽亦有教大家如何為地震做準備。

展覽亦有北加州沿岸海洋哺乳類動物的標本展出,讓民眾了解北加州海洋生態的變化。

今次展覽亦是加州科學館首次以4種語言,包括英文、中文、西班牙文以及菲律賓文詮釋整個展覽。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。