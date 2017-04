By

【KTSF 黃恩光報導】

主張加州獨立脫離美國的提案行動宣告失敗,發起人向州務卿辦公室表示,決定撤回有關的提案行動。

去年底特朗普當選總統之後,有人發起加州獨立運動(Calexit),並開始收集簽名,希望將提案列入加州選舉由選民表決。

提案需要58萬5千個有效簽名,可是發起的團體只收集到約10萬個簽名。

發起人Louis Marinelli對支持者表示,他會向俄國尋求永久居留權。

雖然這項提案行動告終,可是另一個主張加州獨立的團體正計劃明年發起同類的選舉提案。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。