佛利蒙市Calaveras水壩翻修加固工程完成（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山水利局位於東灣佛利蒙市(Fremont)的最大水庫Calaveras水庫,經過7年的翻新抗震加固工程,週五宣佈水庫的大壩工程完工。

Calaveras水庫位於Santa Clara縣與Alameda縣交界區域,即佛利蒙市680公路以東,是舊金山水利局屬下最大的水庫,提供灣區180萬人,以及矽谷和中半島等4萬商戶的飲用水。

舊金山水利局東灣工程經理候珊琳(Susan Hou)說:”這個新水壩剛剛於7月底完成,這個新堤壩與舊堤壩高度一樣,大約220呎,是一個新的土石堤壩。”

Calaveras水庫已有93年歷史,因為擔心抗震問題,水庫從2001年起,就已將儲水容量降低至四成,而該水庫最多可以儲水310億加侖。

候珊琳說:”這個堤壩對我們來說相當重要,因為這個Calaveras水壩及水庫,是屬於我們整個赫奇水庫一個最大的本地水庫,它大約儲存了四成的本地的水。”

2011年,舊金山水利局開始對Calaveras水庫展開翻修及防震加固工程,是水利局48億元水利系統更新項目中最大最艱巨的工程,動用了很多人力物力,高峰時有300多人,同時在大壩一起工作。

候珊琳說:”因為我們在這個很複雜的地址環境裡面工作,此外,這個環境要符合很多環保條例,也有很多自然生態要保護,此外我們也有自然石面層,我們需要保護我們週圍市民。”

新堤壩與舊堤壩相連,可以抵抗7.25級地震。

候珊琳說:”在我前面是一個舊堤壩,我們已經將舊堤壩3分之1剷除,我們正在做的工程就是將那些石頭放在上面,如果11月初開始有雨水時,水就可以由水庫那邊輸送到這個位置,在兩個堤壩之間。”

預計整個水庫更新工程,將於2019年春季完工。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。