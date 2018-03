美華慈心關懷聯盟將舉辦生命末期療護趨勢講座（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

美華慈心關懷聯盟週六將舉辦一場免費的社區講座,探討生命末期療護趨勢,以及家屬經驗分享。

服務於南灣聖他克拉市(Santa Clara)Kaiser醫院的羅隽醫生說,根據哈佛大學的研究,肺癌末期病患者得到緩和療護的病人,比沒有接受照護的病人活得更久,品質更好。

羅隽醫生說:”緩和療護是一個專業醫學,專注在幫助病人及家人盡量活得更好更完全,這是一個包括醫生、護士、社工及神職人員的團隊,我們希望提供病人在經歷治療的過程,提供額外的支持。”

在華人社區推動安寧療護的美華慈心關懷聯盟,即將舉辦12週年慶,特別舉辦一場免費的社區座談,將邀請台北市立聯合醫院總院長黃勝堅醫師擔任主講嘉賓,分享他”醫生”也”顧死”的全人療護,探討生命末期療護趨勢,羅隽醫生也將在研討會針對癌症病人的照顧提供意見。

羅隽醫生說:”特別是對那些得到嚴重病重的親屬們,讓他們可以更加活得好,活得舒服一點,我會討論在現在的服務,對特別是癌症病人,他們在做化療的時候有甚麼樣的幫助。”

免費講座是在3月17日星期六下午1點到4點,地點是位於Milpitas的南灣華僑文教中心,民眾可以上網預約,網站:http://www.caccc-usa.org。

