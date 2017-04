By

【KTSF 游瑋珊報導】

美國電訊商Comcast推出45元起的手機月費計劃,但只限現有上網用戶申請。

Comcast向Verizon租用網絡,預料年中會推出服務。

公司承認,推出較便宜的手機計劃,並不是打算賺大錢,而是因為面對市場競爭,有必要以新產品留住現有的互聯網用戶。

基本上用戶現時花得越多,手機服務收費越平,以每月花140元使用Comcast互聯網、影片和固網電話服務的用家來說,4人家庭可以花180元申請4個無限數據的手機帳戶,即平均每人45元,至於個人申請就要65元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。