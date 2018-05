美亞國際影展5月舉行 鄭佩佩將獲頒成就獎（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

為了配合亞太裔傳統月慶祝活動,美國歷史最悠久的美亞國際影展舊金山的CAAMFest也首次在5月舉行。

第36屆舊金山美亞國際影展將從5月10日開始,展出過百部電影作品,其中包括28部全球首映,而記者的首部短片作品也獲邀參展。

來看三部乘著Sundance影展聲勢而來的影片,年輕華裔導演閻羽茜根據真實事件改編的影片《海上浮城 Dead Pigs》,從爆發豬疫,農民將死豬丟棄在長江中,延伸到上海在社會與經濟快速發展的時候,人們如何應對社會變遷。

影片以不同人物帶出新舊社會和民眾之間的代溝,電影演員的群體演出,在今年的Sundance 影展中獲得評審特別獎。

而美國影片 《白兔 White Rabbit 》則探討一位韓裔表演藝術家,在現實生活中尋求靈感的故事。

同樣在Sundance影展中獲得突破創作評審特別獎的《Minding the Gap》,跟隨在伊利諾伊州一個小鎮,三個在滑板文化下成長的年輕好友,帶半自傳風格的紀錄片,出自華裔導演劉冰。

今年的美亞國際影展也為武俠影后鄭佩佩頒發成就獎,除了兩部成名作品《大醉俠》和《金燕子》之外,影展也展出鄭佩佩的最新加拿大電影《冥想公園 Meditation Park》

CAAMFest 影展節目主任Misashi Niwano說:”影展要找出影片與節目能團結我們多元文化社區,今年展出比往年更多的作品,有現場音樂和食品節目,我們希望對不同文化感興趣的人,一起來慶祝。”

CAAMFest 的多元素項目門票已經開始發售,影展網站有更多詳情,網址:http://caamedia.org

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。