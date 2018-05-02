美亞國際影展5月舉行 鄭佩佩將獲頒成就獎（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

為了配合亞太裔傳統月慶祝活動，美國歷史最悠久的美亞國際影展舊金山的CAAMFest也首次在5月舉行。

第36屆舊金山美亞國際影展將從5月10日開始，展出過百部電影作品，其中包括28部全球首映，而記者的首部短片作品也獲邀參展。

來看三部乘著Sundance影展聲勢而來的影片，年輕華裔導演閻羽茜根據真實事件改編的影片《海上浮城 Dead Pigs》，從爆發豬疫，農民將死豬丟棄在長江中，延伸到上海在社會與經濟快速發展的時候，人們如何應對社會變遷。

影片以不同人物帶出新舊社會和民眾之間的代溝，電影演員的群體演出，在今年的Sundance 影展中獲得評審特別獎。

而美國影片 《白兔 White Rabbit 》則探討一位韓裔表演藝術家，在現實生活中尋求靈感的故事。

同樣在Sundance影展中獲得突破創作評審特別獎的《Minding the Gap》，跟隨在伊利諾伊州一個小鎮，三個在滑板文化下成長的年輕好友，帶半自傳風格的紀錄片，出自華裔導演劉冰。

今年的美亞國際影展也為武俠影后鄭佩佩頒發成就獎，除了兩部成名作品《大醉俠》和《金燕子》之外，影展也展出鄭佩佩的最新加拿大電影《冥想公園 Meditation Park》

CAAMFest 影展節目主任Misashi Niwano說：”影展要找出影片與節目能團結我們多元文化社區，今年展出比往年更多的作品，有現場音樂和食品節目，我們希望對不同文化感興趣的人，一起來慶祝。”

CAAMFest 的多元素項目門票已經開始發售，影展網站有更多詳情，網址：http://caamedia.org

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