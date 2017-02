舊金山美亞電影節下月開鑼 排華法紀錄片獲選閉幕電影（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

一年一度的舊金山美亞電影節將在下個月舉行,這一次會放映有關美國歷史的排華法和軟禁日本裔民眾的影片。

第35屆舊金山美亞電影節CAAMFest將從3月9日開始,在舊金山多個地點和奧克蘭舉行,來看今年的節目重點。

1882年美國實行排華法,是美國歷史上唯一針對個別族裔而訂立的法例。紀錄片電影《排華法》《The Chinese Exclusion Act》獲選為今年美亞電影節的閉幕影片。

而今年的節目中也有兩部紀錄片關注二次大戰期間美國政府將境內日本裔人士關進集中營的事蹟。

這兩個主題呼應了美國目前的政治局勢,電影節節目主任Masashi Niwano表示,希望透過展示這些影片,可以找出彼此的共同之處,能夠和其他的有色族裔、社區團結,找出共同抗爭、站立在一起的方式。

今年的亞美電影節也將在舊金山華埠的大明星戲院放映幾部影片,包括一部關於國寶銀行的紀錄片。由華人創立的國寶銀行Abacus Federal Saving Bank是2008年的金融危機發生後唯一被起訴的銀行。

這次的電影節當中也有來自中國、新加坡、台灣和香港的作品。門票和節目細節可以參考電影節網站,網址是CAAMedia.org。

更多新聞:

影評:偵探式推斷出性侵肇禍人的《推銷員 The Salesman》

舊金山第五大道百貨公司展出清末服裝(視頻)

聖利安住總圖書館舉辦中國56個民族服裝展(視頻)

東灣華裔少女陳楷雯全國花式溜冰奪冠(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。