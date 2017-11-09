加州財長江俊輝探望北灣山火受災商戶 提建議加快重建（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

北灣山火雖然結束，但是重建工程仍需要一段時間，決定明年競選州長的加州財政部長江俊輝（John Chiang），週三探訪受到山火影響的商戶，並提出一系列建議，希望加快災後重建工作。

現任州府財政部長江俊輝來到Santa Rosa市，跟大小商戶見面，並到訪災區，聽取一些受影響商戶的訴求。

Mountain Mike’s披薩店在這次山火中被焚毀，老闆表示，最大的損失是員工，很多居住附近的店職員由於失去家園，令他們損失重要的人力。

另外，市內一個大麻種植園都在大火中焚毀，園主表示，損失了價值至少6萬至7萬元的大麻，他又表示，作為大麻業內人士，最大的問題是申領保險費或銀行貸款都困難重重，只能向其他業內人士尋求資助。

CannaCraft合伙人Dennis hunter說：”請貸款很困難，我們失去很多資源和勞力，去幫助我們拓展事業，去為康樂用以及藥用大麻市場做好準備。”

有租客亦都表示，有一些業主趁這段時間增加近1,000元月租，令居民生活更加困難。

江俊輝提出的經濟援助政策，主要建議增加州府撥款，鼓勵銀行向受山火影響的商戶，尤其是小商戶，提供低息貸款，以及建議州府為商家提供稅務優惠，目的是加快重建過程。

江俊輝說：”我們需要所有人團結一致，提供援助資源，令這區能夠重建、製造機會，確保Santa Rosa、Sonoma、以及鄰近社區的新一章，將來更繁榮昌盛。”

北灣大火上月8號發生，是加州有史以來最嚴重的山火，到週三剛好是一個月，這場大火造成43人死亡，8,900棟房屋燒毀，許多居民一夜之間變成無家可歸，單單是保險理賠的金額高達33億元，重建的路很漫長。

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