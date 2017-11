加州財長江俊輝探望北灣山火受災商戶 提建議加快重建（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

北灣山火雖然結束,但是重建工程仍需要一段時間,決定明年競選州長的加州財政部長江俊輝(John Chiang),週三探訪受到山火影響的商戶,並提出一系列建議,希望加快災後重建工作。

現任州府財政部長江俊輝來到Santa Rosa市,跟大小商戶見面,並到訪災區,聽取一些受影響商戶的訴求。

Mountain Mike’s披薩店在這次山火中被焚毀,老闆表示,最大的損失是員工,很多居住附近的店職員由於失去家園,令他們損失重要的人力。

另外,市內一個大麻種植園都在大火中焚毀,園主表示,損失了價值至少6萬至7萬元的大麻,他又表示,作為大麻業內人士,最大的問題是申領保險費或銀行貸款都困難重重,只能向其他業內人士尋求資助。

CannaCraft合伙人Dennis hunter說:”請貸款很困難,我們失去很多資源和勞力,去幫助我們拓展事業,去為康樂用以及藥用大麻市場做好準備。”

有租客亦都表示,有一些業主趁這段時間增加近1,000元月租,令居民生活更加困難。

江俊輝提出的經濟援助政策,主要建議增加州府撥款,鼓勵銀行向受山火影響的商戶,尤其是小商戶,提供低息貸款,以及建議州府為商家提供稅務優惠,目的是加快重建過程。

江俊輝說:”我們需要所有人團結一致,提供援助資源,令這區能夠重建、製造機會,確保Santa Rosa、Sonoma、以及鄰近社區的新一章,將來更繁榮昌盛。”

北灣大火上月8號發生,是加州有史以來最嚴重的山火,到週三剛好是一個月,這場大火造成43人死亡,8,900棟房屋燒毀,許多居民一夜之間變成無家可歸,單單是保險理賠的金額高達33億元,重建的路很漫長。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。