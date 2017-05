加州高院釐清勞工法 僱員每個工作周必須休息一天

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州最高法院週一就州勞工法做出澄清,表示僱主必須讓員工在每個工作周內休息一天。

事件源於有兩名Nordstrom百貨公司前員工入稟法庭,稱他們曾一周工作7天,有時甚至連續工作8天或11天,期間都沒有休息日。

而Nordstrom的解釋是,他們工作周的計算方法是由星期日到星期六,期間如果有人請假,就需要其他員工替補。

加州從1937年開始實施的勞工法,當中規定所有員工有權在7天內休息一天,也就是說員工連續工作不能超過6天。

法庭此次就Nordstrom案件澄清,州勞工法是要求員工在每個工作周內必須有一天休息日,法例是以工作周計算,而不是連續工作7天。

如果在工作周內必須連續工作7天,只有一種情況可以豁免,就是每天工作時間都不超過6小時,如果只是其中一天,工作不到6小時則不能豁免。

而加州法庭此次重新解讀這項勞工法,對州內所有僱員來說也十分重要。

